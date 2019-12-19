2019-12-19T12:08:37+03:00
Общество

Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот

С 2006 года почти 2700 человек из указанной категории получили жилье, отметила член фракции «Единая Россия» в Госдуме
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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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Проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во многих регионах России стоит уже не первый год. Данная проблема актуальна и для Рязанской области, отметила член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина.

— С 2006 года 2385 человек из указанной категории получили жилье. В 2018 году было приобретено еще 310 квартир. Однако, в очереди на сегодняшний день числится порядка 800 человек. Основная причина — недостаток финансирования, — уточнила парламентарий от Рязанской области.

По ее словам, для решения данного вопроса в Государственной Думе создана рабочая группа.

— Как отметил в своем выступлении спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот вопрос будет приоритетным на весеннюю сессию. Он выразил надежду, что уже в феврале-марте рабочая группа выйдет с конкретными предложениями к депутатам Государственной Думы, — рассказала Елена Митина. — Планируется разработать программу, рассчитанную на 6 лет, в результате которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот. В 2020 году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 10 млрд рублей.

Напомним, для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем партия «Единая Россия» и правительство РФ рассматривают возможность введения социальной выплаты на покупку жилья. Изначально о такой возможности председатель партии Дмитрий Медведев сказал в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России», затем эта инициатива обсуждалась на совещании правительства 17 декабря. Эта инициатива касается лиц старше 23 лет, тех, кто имеет семьи, воспитывает детей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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