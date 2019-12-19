Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-19T12:08:37+03:00

С 2006 года почти 2700 человек из указанной категории получили жилье, отметила член фракции «Единая Россия» в Госдуме

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Проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во многих регионах России стоит уже не первый год. Данная проблема актуальна и для Рязанской области, отметила член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина.

— С 2006 года 2385 человек из указанной категории получили жилье. В 2018 году было приобретено еще 310 квартир. Однако, в очереди на сегодняшний день числится порядка 800 человек. Основная причина — недостаток финансирования, — уточнила парламентарий от Рязанской области.

По ее словам, для решения данного вопроса в Государственной Думе создана рабочая группа.

— Как отметил в своем выступлении спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот вопрос будет приоритетным на весеннюю сессию. Он выразил надежду, что уже в феврале-марте рабочая группа выйдет с конкретными предложениями к депутатам Государственной Думы, — рассказала Елена Митина. — Планируется разработать программу, рассчитанную на 6 лет, в результате которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот. В 2020 году из федерального бюджета на эти цели будет выделено 10 млрд рублей.

Напомним, для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем партия «Единая Россия» и правительство РФ рассматривают возможность введения социальной выплаты на покупку жилья. Изначально о такой возможности председатель партии Дмитрий Медведев сказал в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России», затем эта инициатива обсуждалась на совещании правительства 17 декабря. Эта инициатива касается лиц старше 23 лет, тех, кто имеет семьи, воспитывает детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU