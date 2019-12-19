СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-19T11:53:41+03:00

Рязанец может лишиться телевизора за долги перед РМПТС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Судебные приставы вместе со специалистами РМПТС провели рейд по взысканию долгов за тепло. В итоге, после оценки имущества, один из рязанцев в ближайшее время может лишиться телевизора. Мужчине повезло, что приставы не застали его дома, поэтому оставили технику на ответственное хранение матери.

Если в течение 10 дней должник не заплатит по счетам РМПТС, телевизор передадут на реализацию.

Отметим, что помимо оценки имущества приставы и представители РМПТС предупреждают рязанских должников, что если долг будет превышать 30 тысяч рублей, то те не смогут выехать за границу.

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Кроме того, не будет горячей воды в 11 домах и одной школе. Специалисты приступили к ремонтным работам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU