Прущий буром Audi спровоцировал серьезное ДТП в Рязани
«Немец» столкнулся с автомобилем марки Fiat, в результате чего пострадала женщина
Фото: 62.мвд.рф
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В центре Рязани, у дома №44 на улице Садовая, случилось серьезное ДТП. 51-летний житель города Сасово на Audi A6, выезжая на перекресток с улицей Свободы, не пропустил Fiat, который двигался по главной дороге.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, управлявшая автомобилем итальянской марки 59-летняя женщина в результате аварии попала в больницу.
Всего за сутки на дорогах региона случилось два ДТП, в которых пострадали два человека. Автоинспекторы выявили более 6300 нарушений ПДД и задержали четырех пьяных за рулем.
Фото: 62.мвд.рф
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU