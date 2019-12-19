Прущий буром Audi спровоцировал серьезное ДТП в Рязани

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-19T10:53:22+03:00

«Немец» столкнулся с автомобилем марки Fiat, в результате чего пострадала женщина

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В центре Рязани, у дома №44 на улице Садовая, случилось серьезное ДТП. 51-летний житель города Сасово на Audi A6, выезжая на перекресток с улицей Свободы, не пропустил Fiat, который двигался по главной дороге.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, управлявшая автомобилем итальянской марки 59-летняя женщина в результате аварии попала в больницу.

Всего за сутки на дорогах региона случилось два ДТП, в которых пострадали два человека. Автоинспекторы выявили более 6300 нарушений ПДД и задержали четырех пьяных за рулем.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU