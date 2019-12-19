2019-12-19T10:53:21+03:00
Происшествия

В общаге водного техникума в Касимове произошла жесткая драка

Росгвардейцы задержали всех участников конфликта и передали дебоширов наряду полиции
Александр РАДЫГИН
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В общаге водного техникума в Касимове произошла жесткая драка.В общаге водного техникума в Касимове произошла жесткая драка.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ночь на 18 декабря на пульт дежурного вневедомственной охраны города Касимова поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в общежитии техникума водного транспорта. На место тут же выехала группа задержания.

По приезду выяснилось, что в одной из комнат дерутся студенты-заочники. Росгвардейцы пресекли драку, задержали ее участников, вызвали в общежитие скорую помощь и передали дебоширов наряду полиции.

Как позже удалось выяснить «Комсомолке», драка произошла между двумя командировочными, которые приехали в Касимов для повышения квалификации. Приятели выпили, а потом что-то не поделили. Что именно не поделили – сейчас выясняет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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