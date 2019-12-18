Стало известно, когда кондукторам рязанского УРТ повысят зарплату

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-18T17:47:33+03:00

В управлении транспорта состоялось очередное заседание рабочей группы по разрешению конфликтной ситуации на МУП «УРТ»

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18 декабря в Рязани прошло очередное заседание рабочей группы по разрешению конфликта в Управлении рязанского троллейбуса, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На встрече, в частности, обсудили вопрос по переподготовке водителей автобусов на водителей троллейбусов. Как отмечают власти, помимо водителей эту возможность предоставят кондукторам и механикам. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление троллейбусов из Москвы, поэтому требуется увеличить штат водителей.

— Мы будем использовать все возможности, чтобы не оставить людей без работы, — подчеркнул на встрече начальник управления транспорта Андрей Михно.

Отдельно в этой связи затронули тему молодых специалистов. Их планируется обучать бесплатно, но по договору. После обучения они должны будут отработать определенное время на предприятии.

Еще одним вопросом — и ключевым! — стал вопрос о повышении заработной платы кондукторам.

«Первый шаг в этом направлении сделан и ближайшую индексацию планируют провести после новогодних праздников. Сейчас просчитываются все экономические нюансы», — говорится в сообщении администрации города.

Напомним, ранее власти сообщали, что намерены выйти в гордуму с предложением предусмотреть в бюджете города на 2020 год деньги на повышение заработной платы работникам МУП «Управление рязанского троллейбуса» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU