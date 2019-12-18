Супермаркеты «Барс» проводят предновогодние розыгрыши ценных призов
Супермаркеты «Барс» продолжают серию розыгрышей ценных призов среди покупателей. Два из них уже позади, подведение итогов следующего состоится в ближайшую субботу, 21 декабря в «Барсе на Московском».
Победители получат:
– 35 000 бонусов на карту лояльности (один победитель);
– мясорубку (один победитель);
– утюг (один победитель);
– новогодний подарок со сладостями (два победителя).
Пошлый розыгрыш прошел 14 декабря. Фото: группа супермаркетов «Барс» ВКонтакте
Для участия необходимо до 20 декабря включительно:
– в любом супермаркете «Барс» совершить покупку с применением бонусной карты – на сумму от 1 500 рублей в одном чеке;
– поместить чек в специальную корзину на кассе магазина.
Основной розыгрыш состоится в торговом зале «Барса на Московском» в 15.00.
Одновременно здесь пройдет и дополнительный розыгрыш. Для участия в нем достаточно вашего присутствия и наличия бонусной карты «Барс».
Подробнее о розыгрышах и других акциях супермаркетов «Барс» в их группе ВКонтакте
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ИСТОЧНИК KP.RU