Супермаркеты «Барс» проводят предновогодние розыгрыши ценных призов

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-18T17:43:21+03:00

На кону бонусы на карту, бытовая техника и сладости

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Супермаркеты «Барс» продолжают серию розыгрышей ценных призов среди покупателей. Два из них уже позади, подведение итогов следующего состоится в ближайшую субботу, 21 декабря в «Барсе на Московском».

Победители получат:

– 35 000 бонусов на карту лояльности (один победитель);

– мясорубку (один победитель);

– утюг (один победитель);

– новогодний подарок со сладостями (два победителя).

Пошлый розыгрыш прошел 14 декабря. Фото: группа супермаркетов «Барс» ВКонтакте

Для участия необходимо до 20 декабря включительно:

– в любом супермаркете «Барс» совершить покупку с применением бонусной карты – на сумму от 1 500 рублей в одном чеке;

– поместить чек в специальную корзину на кассе магазина.

Основной розыгрыш состоится в торговом зале «Барса на Московском» в 15.00.

Одновременно здесь пройдет и дополнительный розыгрыш. Для участия в нем достаточно вашего присутствия и наличия бонусной карты «Барс».

Подробнее о розыгрышах и других акциях супермаркетов «Барс» в их группе ВКонтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU