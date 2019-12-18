В мещерском лесу бобры из дерева выгрызли настоящую скульптуру

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-18T16:50:32+03:00

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В Окском заповеднике подвели итоги осеннего учета речных бобров. Подсчитывая «поголовье», специалисты исследовали порядка 200 водоемов в поймах Оки и Пры, плюс берега рек, расположенных в самом заповеднике и его охранной зоне.

По информации старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук Надежды Панковой, признаков, что водоем заселен бобрами – немало. Это вмерзшие в лед погрызы, заготовленные бобрами ветки на зиму, фигурные «пеньки» со следами их зубов.

И помет. Эти животные ходят в туалет прямо в воде, и обнаружить такой след удается редко – его просто не видно. Однако минувшая осень преподнесла ученым настоящий подарок: во второй половине ноября погода подготовила для них крепкий, но исключительно прозрачный лед.

Помет бобров напоминает гранулированные отруби. На этот раз их было видно, благодаря толщине и прозрачности льда. Фото: Надежда Панкова.

– Бобровые поселения можно было искать, смело расхаживая по льду старичных озер. Это заметно облегчило работу. Наши сапоги как в сказке превращались в сапоги-скороходы – мы неслись по глади озера, минуя зыбкий ил, цепкие ивняки, – рассказала Надежда Леонидовна. – Вот что-то бухнуло под ногами, и побежали со дна пузыри – это из хатки под лед вышел бобр. Его самого мы не видим, но по дорожкам из пузырей легко можно отличить жилую нору или хатку бобра от нежилой.

Пузыри вблизи. Фото: Надежда Панкова.

Нашли и очень необычный погрыз. Видимо, среди бобров завелся скульптор-самоучка.

Фигурный погрыз, обнаруженный учеными во время осеннего учета. Люди признаются, что глазки подрисовали сами, но все остальное – сделали бобры! Фото: Надежда Панкова.

В общей сложности сотрудники заповедника нашли 216 поселений. Это на 7% больше, чем в 2018-м году. Показатель, кстати, удивительный, поскольку два года подряд из-за засухи в реках было мало воды: в таких условиях юным бобрам очень сложно обустроить свое собственное, новое жилище.

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ИСТОЧНИК KP.RU