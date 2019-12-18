Рязанские журналисты определили лучшие пресс-службы области

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-18T17:18:04+03:00

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В среду, 18 декабря, редакция рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» в торжественной обстановке подвела итоги конкурса «Лучшая работа со СМИ в 2019 году». В течение нескольких недель корреспонденты издания опрашивали своих коллег – главных редакторов, коммерческих директоров, уважаемых рязанских журналистов. В общей сложности оценку пресс-служб и PR-служб провели 34 эксперта. На их суд было вынесено 60 предприятий и организаций, работу с которыми представители СМИ оценивали по 10-бальной шкале. Если респондент не имел опыта взаимодействия со службой внешних коммуникаций того или иного предприятия, оценочный балл не выставлялся. По результатам составили рейтинг. Стало известно, чью работу в 2019 году медиасообщество считает образцовой, а чью - неудовлетворительной

Площадку для проведения награждения – замечательный мультимедийный зал – любезно предоставила Рязанская областная библиотека имени Горького.

Итоги конкурса таковы:

Государственные и общественные организации

1. Лучшая работа со СМИ – Следственное управление СК России по Рязанской области

2. Превосходная работа со СМИ - Управление Росгвардии по Рязанской области

3. Отличная работа со СМИ – Прокуратура Рязанской области.

Коммерческие предприятия

1. Лучшая работа со СМИ – Прио-Внешторгбанк

2. Превосходная работа со СМИ — РНПК

3. Отличная работа со СМИ — ГК «Единство»

Лучшая позитивная динамика в 2019 году

1. Рекордный прогресс в работе со СМИ - Управление Росгвардии по Рязанской области

2. Стремительный прогресс в работе со СМИ — региональное отделение КПРФ

3. Быстрый прогресс в работе со СМИ — завод «Красное знамя»

Победителем в номинациях «Абсолютно лучшая работа со СМИ в 2019 году» и «Лучшая в истории работа со СМИ» (достижение рекордного рейтинга 8,46 в 2019 году) – Следственное управление СК России по Рязанской области.

P.S. Если руководители предприятий хотят, чтобы работу их пресс-служб в следующем году оценили рязанские журналисты, необходимо обратиться в редакцию«Комсомольскую правду».

Награждается ГК «Единство». Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

Награждается Прио-Внешторгбанк. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

Награждается РНПК. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

Награждается прокуратура Рязанской области. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

Награждается Управление Росгвардии по Рязанской области. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

Награждается СУ СКР по Рязанской области. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

Награждается КПРФ. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

Награждается завод "Красное знамя". Фото: Марина РОМАНЕНСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU