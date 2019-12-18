Рязанские журналисты определили лучшие пресс-службы области
В среду, 18 декабря, редакция рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда» в торжественной обстановке подвела итоги конкурса «Лучшая работа со СМИ в 2019 году». В течение нескольких недель корреспонденты издания опрашивали своих коллег – главных редакторов, коммерческих директоров, уважаемых рязанских журналистов. В общей сложности оценку пресс-служб и PR-служб провели 34 эксперта. На их суд было вынесено 60 предприятий и организаций, работу с которыми представители СМИ оценивали по 10-бальной шкале. Если респондент не имел опыта взаимодействия со службой внешних коммуникаций того или иного предприятия, оценочный балл не выставлялся. По результатам составили рейтинг. Стало известно, чью работу в 2019 году медиасообщество считает образцовой, а чью - неудовлетворительной
Площадку для проведения награждения – замечательный мультимедийный зал – любезно предоставила Рязанская областная библиотека имени Горького.
Итоги конкурса таковы:
Государственные и общественные организации
1. Лучшая работа со СМИ – Следственное управление СК России по Рязанской области
2. Превосходная работа со СМИ - Управление Росгвардии по Рязанской области
3. Отличная работа со СМИ – Прокуратура Рязанской области.
Коммерческие предприятия
1. Лучшая работа со СМИ – Прио-Внешторгбанк
2. Превосходная работа со СМИ — РНПК
3. Отличная работа со СМИ — ГК «Единство»
Лучшая позитивная динамика в 2019 году
1. Рекордный прогресс в работе со СМИ - Управление Росгвардии по Рязанской области
2. Стремительный прогресс в работе со СМИ — региональное отделение КПРФ
3. Быстрый прогресс в работе со СМИ — завод «Красное знамя»
Победителем в номинациях «Абсолютно лучшая работа со СМИ в 2019 году» и «Лучшая в истории работа со СМИ» (достижение рекордного рейтинга 8,46 в 2019 году) – Следственное управление СК России по Рязанской области.
P.S. Если руководители предприятий хотят, чтобы работу их пресс-служб в следующем году оценили рязанские журналисты, необходимо обратиться в редакцию«Комсомольскую правду».
Награждается ГК «Единство». Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
Награждается Прио-Внешторгбанк. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
Награждается РНПК. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
Награждается прокуратура Рязанской области. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
Награждается Управление Росгвардии по Рязанской области. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
Награждается СУ СКР по Рязанской области. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
Награждается КПРФ. Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
Награждается завод "Красное знамя". Фото: Марина РОМАНЕНСКО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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