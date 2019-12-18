2019-12-18T14:40:04+03:00
Общество

Стало известно, где в Рязани можно купить калинник

Новогодний десерт можно попробовать в нескольких кафе и ресторанах города, а также в торговых палатках на улице Почтовой
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

Организаторы мероприятий проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» опубликовали список мест, где можно купить главное блюдо Нового года — десерт калинник.

Итак, где в Рязани можно купить калинник?

- ресторан «Буфет» на 1 этаже Новогоднего дома (ДКС «Былина»)

ул. Новослободская, 17;

- кафе «Графин»

ул. Татарская, 36;

- кафе «Старый мельник»

поселок Солотча, возле санатория «Сосновый бор»;

- кафе «Бон Аппетит»

Солотчинское шоссе, 2;

- магазин «Покупай Рязанское»

ул. Свободы, 4;

- торговый центр «Барс» на Московском

Московское шоссе, 5а;

- торговый центр «Барс» на Есенина (кофейня «Бравос»)

ул. Есенина, 13б;

- ресторан «Варенье»

поселок Варские, ул. Биатлонная, 7;

- торговые домики на улице Почтовой.

Кроме того, калинник можно купить и попробовать 21 декабря на гастрономическом фестивале «ПирожОК-2020».

Отметим, что подлинный рецепт калинника не раскрывается, известно, что готовится он из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром

На каждой остановке будут выходить музыканты, одетые в костюмы Деда Мороза, и давать мини-концерт (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Накануне открытия Дворец торжеств в Рязани показали во всей красе
Рязанские журналисты определили лучшие пресс-службы области
С нового года в рязанских электричках подорожает проезд
Стало известно, где в Рязани можно купить калинник
Только три водоема Рязани гигиенически безопасны
Рядом с Лыбедским бульваром в Рязани хотят сделать музей костюма
По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром
О ночном пожаре в рязанском селе спасателям сообщили проезжающие мимо водители
Появилось видео и новая версия причин ДТП в Рязанском районе
В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку
На рязанской дороге погиб водитель фуры из Калининграда
В Рязани на «зебре» иномарка сбила двух женщин
В поселке Варские открыли мобильную экспозицию копий картин художника Михаила Кирсанова
В Солотче жестче ограничили скорость движения
В администрации Рязани хотят создать консультационные советы
В Рязани раствор на дорогу клали ночью, но не для удобства автомобилистов
Увлекшего детей просмотром порно рязанца упекли в тюрьму
В Рязани пройдет благотворительный концерт против загрязнения воздуха
«Старожиловскую птицу» оштрафовали за снятие плодородного слоя почвы
Комиссия не дала добро рязанцу на строительство в Солотче двухэтажного дома
Несколько рязанских школ охранялись с многочисленными нарушениями
Боксер из Касимова победила на Кубке мира нефтяных стран
Диагноз «коклюш» подтвердился в школе Рязани
Для рязанских сластен пройдет фестиваль «ПирожОК»
Прямо перед Новым годом в Рязани закрыли еще одно кафе
Глава администрации поторопилась назвать арт-объект «Рязань 2020» подарком
На Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида
Рязанская НПК посвятила в нефтяники 23 молодых специалиста