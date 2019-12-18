Стало известно, где в Рязани можно купить калинник
Организаторы мероприятий проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» опубликовали список мест, где можно купить главное блюдо Нового года — десерт калинник.
Итак, где в Рязани можно купить калинник?
- ресторан «Буфет» на 1 этаже Новогоднего дома (ДКС «Былина»)
ул. Новослободская, 17;
- кафе «Графин»
ул. Татарская, 36;
- кафе «Старый мельник»
поселок Солотча, возле санатория «Сосновый бор»;
- кафе «Бон Аппетит»
Солотчинское шоссе, 2;
- магазин «Покупай Рязанское»
ул. Свободы, 4;
- торговый центр «Барс» на Московском
Московское шоссе, 5а;
- торговый центр «Барс» на Есенина (кофейня «Бравос»)
ул. Есенина, 13б;
- ресторан «Варенье»
поселок Варские, ул. Биатлонная, 7;
- торговые домики на улице Почтовой.
Кроме того, калинник можно купить и попробовать 21 декабря на гастрономическом фестивале «ПирожОК-2020».
Отметим, что подлинный рецепт калинника не раскрывается, известно, что готовится он из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема.
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ИСТОЧНИК KP.RU