Стало известно, где в Рязани можно купить калинник

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-18T14:40:04+03:00

Новогодний десерт можно попробовать в нескольких кафе и ресторанах города, а также в торговых палатках на улице Почтовой

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Организаторы мероприятий проекта «Рязань - Новогодняя столица России 2020» опубликовали список мест, где можно купить главное блюдо Нового года — десерт калинник.

Итак, где в Рязани можно купить калинник?

- ресторан «Буфет» на 1 этаже Новогоднего дома (ДКС «Былина»)

ул. Новослободская, 17;

- кафе «Графин»

ул. Татарская, 36;

- кафе «Старый мельник»

поселок Солотча, возле санатория «Сосновый бор»;

- кафе «Бон Аппетит»

Солотчинское шоссе, 2;

- магазин «Покупай Рязанское»

ул. Свободы, 4;

- торговый центр «Барс» на Московском

Московское шоссе, 5а;

- торговый центр «Барс» на Есенина (кофейня «Бравос»)

ул. Есенина, 13б;

- ресторан «Варенье»

поселок Варские, ул. Биатлонная, 7;

- торговые домики на улице Почтовой.

Кроме того, калинник можно купить и попробовать 21 декабря на гастрономическом фестивале «ПирожОК-2020».

Отметим, что подлинный рецепт калинника не раскрывается, известно, что готовится он из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема.

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ИСТОЧНИК KP.RU