Только три водоема Рязани гигиенически безопасны

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-18T14:30:26+03:00

Таковы результаты исследований на пригодность городских прудов для купания в них. При этом муниципальных пляжей в городе шесть

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Под конец 2019 года администрация Рязани отчиталась перед депутатами о состоянии водных объектов на территории города. Информацию вынесли на рассмотрение комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязгордумы.

В докладе среди прочего прозвучало, что только три муниципальных водоема из 85 (реки сюда не входят) подходят для рекреации, проще говоря – для отдыха с купанием в них, и это три Борковских карьера. Таковы результаты лабораторных исследований качества воды по 11 химическим и 3 микробиологическим показателям. В остальных случаях выявлены несоответствия санитарно-гигиеническим нормам:

«Фиксируется превышение допустимых концентрации по показателям «химическое потребление кислорода» и «биологическое потребление кислорода», а также повышенное содержание общих колиморфных и термотолерантных бактерий, что свидетельствует о загрязнении водоемов органическими отложениями, в том числе фекальными стоками», пишут чиновники.

Что примечательно, официальных пляжей при этом в городе 6.

ИСТОЧНИК KP.RU