СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-18T14:00:44+03:00

По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром. Фото: Олег ЗОЛОТО

На каждой остановке будут выходить музыканты, одетые в костюмы Деда Мороза, и давать мини-концерт

Изменить размер текста: A A

С 23 декабря по 7 января по Рязани с оркестром будет ездить Рязморобус, сообщает пресс-служба городской администрации. Курсировать праздничный автобус будет по маршруту ТРЦ «М5Молл» — Таможня — площадь Победы — площадь Ленина — площадь Театральная — Художественный музей — Лесопарк и обратно в том же порядке.

Рязморобус – это автобус, украшенный в новогоднем стиле, который будет создавать праздничную атмосферу, и поднимать настроение рязанцев и гостей города.

Как отметили в пресс-службе, из автобуса будут выходить музыканты духового оркестра, одетые в костюмы Деда Мороза. В течение 7-10 минут на каждой из остановок будет мини-концерт и раздача памятных сувениров.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцам рассказали, как выбрать безопасные и вкусные мандарины

Покупателя на рынках и в супермаркетах могут подстерегать опасности в виде личинок плодовой мухи и химических препаратов. К советам нужно прислушаться (подробнее).

Роспотребнадзор рязанцам: как выбрать натуральную новогоднюю елку

Специалисты рассказали, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе живого дерева (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU