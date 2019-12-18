2019-12-18T14:00:44+03:00
Общество

По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром

На каждой остановке будут выходить музыканты, одетые в костюмы Деда Мороза, и давать мини-концерт
Яков РЫКОВ
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По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром.По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 23 декабря по 7 января по Рязани с оркестром будет ездить Рязморобус, сообщает пресс-служба городской администрации. Курсировать праздничный автобус будет по маршруту ТРЦ «М5Молл» — Таможня — площадь Победы — площадь Ленина — площадь Театральная — Художественный музей — Лесопарк и обратно в том же порядке.

Рязморобус – это автобус, украшенный в новогоднем стиле, который будет создавать праздничную атмосферу, и поднимать настроение рязанцев и гостей города.

Как отметили в пресс-службе, из автобуса будут выходить музыканты духового оркестра, одетые в костюмы Деда Мороза. В течение 7-10 минут на каждой из остановок будет мини-концерт и раздача памятных сувениров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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