О ночном пожаре в рязанском селе спасателям сообщили проезжающие мимо водители
Минувшей ночью в селе Путятино случился пожар. Огонь возник примерно в час ночи в доме № 32 на улице Ворошилова, сообщает издательство «Пресса».
Напомним, через этот райцентр проходит федеральная трасса М-5 «Урал». Водители, ехавшие по ней, увидели огонь и тут же начали звонить спасателям.
Звонки грянули около 1.05, на место тут же отправились три пожарных расчета. Еще два спасатели позвали на выручку из села Песочня и с газокомпрессорной станции. В итоге дом площадью больше 70 кв. м. спасали 15 человек с пятью машинами.
По словам очевидцев, потушили огонь быстро, на соседние постройки перекинуться он не успел. Однако трагедии избежать не удалось – на пожаре погиб 57-летний мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU