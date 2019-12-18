2019-12-18T12:44:51+03:00
Происшествия

О ночном пожаре в рязанском селе спасателям сообщили проезжающие мимо водители

Автомобилисты видели огонь с федеральной трассы М-5 «Урал» и не остались в стороне
Мария БЛИНОВА
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Спасти жильца не удалось. Фото: Издательство «Пресса».Спасти жильца не удалось. Фото: Издательство «Пресса».
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Минувшей ночью в селе Путятино случился пожар. Огонь возник примерно в час ночи в доме № 32 на улице Ворошилова, сообщает издательство «Пресса».

Напомним, через этот райцентр проходит федеральная трасса М-5 «Урал». Водители, ехавшие по ней, увидели огонь и тут же начали звонить спасателям.

Звонки грянули около 1.05, на место тут же отправились три пожарных расчета. Еще два спасатели позвали на выручку из села Песочня и с газокомпрессорной станции. В итоге дом площадью больше 70 кв. м. спасали 15 человек с пятью машинами.

По словам очевидцев, потушили огонь быстро, на соседние постройки перекинуться он не успел. Однако трагедии избежать не удалось – на пожаре погиб 57-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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