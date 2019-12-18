2019-12-18T12:24:18+03:00
Общество

В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Как отметила координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова, эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки

В «Единой России» предлагают Министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны. Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова.

По ее словам, по итогам обсуждения вопроса во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки.

— В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много, — констатировала она.

Депутат подчеркнула, что введению обязательного госэкзамена по иностранному языку мешает и отсутствие государственной стратегии развития образования.

— Многие эксперты обращают внимание на это. Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда можно просчитывать, в каком году можно обеспечить качественную подготовку. Либо в образовательных приоритетах есть другие предметы, — пояснила Алена Аршинова.

По словам регионального координатора партпроекта «Новая школа» в Рязанской области, члена фракции «Единая Россия» в Госдуме Елены Митиной, было организовано широкое обсуждение данного вопроса.

— У нас так же, как и у многих регионов, существует проблема нехватки педагогических кадров. И самая большая потребность именно в учителях иностранного языка. В большинстве школ не оборудованы лингафонные классы. А значит, нет возможности качественно подготовить выпускников к сдаче экзамена, — отметила парламентарий.

Региональный координатор напомнила, что в свое время ЕГЭ вводился для того, чтобы выпускники из отдаленных уголков России могли поступать в престижные вузы страны. — Дети из сельских школ просто не смогут сдать ЕГЭ по иностранному языку по вышеперечисленным причинам. В результате первоначальная идея введения ЕГЭ потеряет свой смысл, — считает Елена Митина.

Кроме этого, по мнению депутата от Рязанской области, введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку может привести к тому, что многие выпускники по окончании 11 класса просто не получат аттестат, что поставит под угрозу их дальнейшую судьбу.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец указала на проблему недостаточной обеспеченности школ преподавателями иностранного языка. —— Сегодня в наших школах не хватает 15% учителей. Большая часть из них — преподаватели иностранных языков. Для сдачи ЕГЭ надо знать язык на высоком уровне В-2, который включает в себя способность устно изъясняться, общаться не только на бытовые, но и на специфические темы, — отметила Ирина Волынец.

Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в ходе дискуссии предложил не только не вводить ЕГЭ по иностранному языку, но и «ввести мораторий на расширение списка обязательных экзаменов».

Подводя итоги обсуждения, Алена Аршинова отметила, что на сегодняшний день 60% российских школ находится в сельской местности, и у большинства выпускников в будущем нет потребности в использовании иностранного языка.

— Все предложения участников обсуждений будут доработаны и направлены в министерство просвещения РФ, министерство науки и высшего образования РФ и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, — заключила Алена Аршинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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