2019-12-18T12:41:33+03:00
Происшествия

Появилось видео и новая версия причин ДТП в Рязанском районе

В аварии на дороге между Мурмино и Семкино пострадали семь человек
Роман КАРПОВ
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Большинство пострадавших ехали в отечественном авто.Большинство пострадавших ехали в отечественном авто.
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В распоряжении редакции «Комсомолки» оказалось видео столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Lada Largus. На записи видно, что водитель иномарки не справляется с управлением при обгоне и врезается на встречной полосе в отечественный автомобиль под управлением 63-летнего жителя Рязанской области.

По предварительной информации, озвученной в ГИБДД, Mitsubishi управлял 38-летний рязанец, однако как минимум трое из очевидцев случившегося сообщили, что за рулем иномарки была женщина в форме одного из силовых ведомств.

Жесткое ДТП в Рязанском районе.

Также люди, принимавшие участие в оказании первой помощи пострадавшим, рассказали, что у дамы, немногим старше 30 лет, в аварии была сильно разбита левая сторона лица. А вскоре на место ДТП приехал мужчина, представившийся ее мужем, и попросил очевидцев скинуть ему видео с регистратора:

- Мы ему не поверили, подумав, что это какой-то жадный до сенсаций журналист, но он показал нам удостоверение сотрудника МЧС. Однако запись мы ему все равно сливать не стали, а лишь оставили номер, чтобы он смог с нами связаться. Но он так и не перезвонил.

Также со слов очевидцев известно, что первыми на место аварии прибыли пожарные, а уже только потом скорая помощь и полиция.

По официальной информации пресс-службы регионального минздрава, в ДТП пострадали семь человек – двое мужчин и пять женщин. Одна пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Все они сейчас лечатся в ОКБ.

Mitsubishi Lancer получил серьезные повреждения.

Mitsubishi Lancer получил серьезные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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