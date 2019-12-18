На рязанской дороге погиб водитель фуры из Калининграда

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-18T11:53:57+03:00

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17 декабря в восемь вечера в Ряжском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Рязанской области. Авария случилась на 317 километре дороги М5 «Урал».

51-летний житель Калининградской области на тягаче Renault Magnum с полуприцепом, по предварительной информации, превысил скорость, не справился с управлением и, врезавшись в бордюрное ограждение, вылетел в кювет.

Водитель фуры погиб. 53-летнего пассажира медики отвезли в больницу.

Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU