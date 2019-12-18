В Рязани на «зебре» иномарка сбила двух женщин

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-18T11:31:58+03:00

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17 декабря около 20.15 в Рязани произошло ДТП с пешеходами. Авария случилась рядом с домом № 10/10 на улице Полетаева, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

27-летний рязанец на Citroen сбил двух женщин. Обе, по предварительной информации, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщины, одной из которых 29 лет, другой 31 год, обращались за помощью врачей. Госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 8 ДТП, к которых 1 человек погиб и 16 получили травмы. Еще в 22 пострадали лишь автомобили. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU