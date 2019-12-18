2019-12-18T11:31:58+03:00
Происшествия

В Рязани на «зебре» иномарка сбила двух женщин

Обеим потребовалась помощь медиков
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 декабря около 20.15 в Рязани произошло ДТП с пешеходами. Авария случилась рядом с домом № 10/10 на улице Полетаева, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

27-летний рязанец на Citroen сбил двух женщин. Обе, по предварительной информации, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщины, одной из которых 29 лет, другой 31 год, обращались за помощью врачей. Госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 8 ДТП, к которых 1 человек погиб и 16 получили травмы. Еще в 22 пострадали лишь автомобили. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В ДТП в Рязанском районе пострадали семь человек

Авария произошла на дороге Рязань – Спасск-Рязанский (ПОДРОБНЕЕ)

На рязанской дороге погиб водитель фуры из Калининграда

Пассажира госпитализировали (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Накануне открытия Дворец торжеств в Рязани показали во всей красе
Рязанские журналисты определили лучшие пресс-службы области
С нового года в рязанских электричках подорожает проезд
Стало известно, где в Рязани можно купить калинник
Только три водоема Рязани гигиенически безопасны
Рядом с Лыбедским бульваром в Рязани хотят сделать музей костюма
По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром
О ночном пожаре в рязанском селе спасателям сообщили проезжающие мимо водители
Появилось видео и новая версия причин ДТП в Рязанском районе
В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку
На рязанской дороге погиб водитель фуры из Калининграда
В Рязани на «зебре» иномарка сбила двух женщин
В поселке Варские открыли мобильную экспозицию копий картин художника Михаила Кирсанова
В Солотче жестче ограничили скорость движения
В администрации Рязани хотят создать консультационные советы
В Рязани раствор на дорогу клали ночью, но не для удобства автомобилистов
Увлекшего детей просмотром порно рязанца упекли в тюрьму
В Рязани пройдет благотворительный концерт против загрязнения воздуха
«Старожиловскую птицу» оштрафовали за снятие плодородного слоя почвы
Комиссия не дала добро рязанцу на строительство в Солотче двухэтажного дома
Несколько рязанских школ охранялись с многочисленными нарушениями
Боксер из Касимова победила на Кубке мира нефтяных стран
Диагноз «коклюш» подтвердился в школе Рязани
Для рязанских сластен пройдет фестиваль «ПирожОК»
Прямо перед Новым годом в Рязани закрыли еще одно кафе
Глава администрации поторопилась назвать арт-объект «Рязань 2020» подарком
На Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида
Рязанская НПК посвятила в нефтяники 23 молодых специалиста