В поселке Варские открыли мобильную экспозицию копий картин художника Михаила Кирсанова

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-18T11:13:05+03:00

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17 декабря в школе поселка Варские открыли мобильную экспозицию «От Аграфениной Пустыни до Царского Села». Выставка копий картин русского художника Михаила Герасимовича Кирсанова, посвященная 130-летию со дня его рождения, является частью молодежного проекта «Если мы не идем в музей, музей идет к нам!»

Проект, победивший в конкурсе на грант губернатора Рязанской области реализуется волонтерским краеведческим отрядом Детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 под руководством учителя Олеси Исаевой.

Фото: отряд "Хозяин Мещеры".

Специально для учащихся нескольких школ Рязанского района был подготовлен рассказ о замечательном человека, уроженце села Аграфенина Пустынь, художнике-пейзажисте, оформителе портретной галереи георгиевских кавалеров в Ратной Палате Царского Села, Михаиле Кирсанове. Полная биография мастера была представлена на двух стендах в виде страниц книги с большим количеством иллюстраций – фотокопий документов, картин, фотографий из разных источников. Для демонстрации было изготовлено более 20 копий картин рязанского периода жизни художника. Среди изображений представлены пейзажи Солотчи, Аграфениной Пустыни и окрестностей.

ИСТОЧНИК KP.RU