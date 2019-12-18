В Солотче жестче ограничили скорость движения

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-18T11:08:20+03:00

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По всему поселку Солотча появились знаки ограничения скорости: в основном, 40 км/ч, а на главной площади – Монастырской – даже 20 км/ч (хотя с учетом нештрафуемого порога ехать будут в два раза быстрее). Причиной такого решения стали обращения местных жителей, а их, в свою очередь, взволновало трагическое ДТП, случившееся 28 сентября. Тогда рано утром на нерегулируемом пешеходном переходе сбили дворника, водитель скрылся, но вскоре его нашли.

Как сообщает телекомпания «Город», прежде знак об ограничении в 20 км/ч действовал непосредственно перед злосчастным переходом, теперь – на всей площади. Кроме того, на участке уложат «лежачего полицейского».

Потенциальным нарушителям среди пешеходов пытаются помешать с помощью ограждений вдоль дороги (с каждой стороны - 25 метров в длину).

В поселке Солотча ограничили скорость движения.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU