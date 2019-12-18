В администрации Рязани хотят создать консультационные советы

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-18T10:14:30+03:00

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала на своей странице в Фейсбуке об итогах встреч с горожанами, прошедших в ноябре. Всего за месяц их состоялось четыре – по одной в каждом районе города. В общей сложности поговорить с властями пришли почти 600 человек.

Изначально глава администрации, по поручению губернатора, организовала эти встречи, чтобы собрать предложения по стратегическому развитию Рязани. На практике вышло, что людей больше интересует тактика: идти к светлому будущему рязанцы хотят по ровной и освещенной дороге – наш подробный репортаж с одной из таких встреч здесь.

Тем не менее, все предложения чиновники записали и сейчас, по словам Елены Сорокиной, разбили их на 4 основных группы – поскольку разговор заходил, как правило, именно об этих проблемах: благоустройство дворов, ремонт дорог, организация освещения и общественный транспорт.

– Мы уже приступили к разработке Карты предложений жителей, на которой будут отмечены все инициативы граждан, прозвучавшие на общественных обсуждениях, – написала градоначальница в соцсети.

Для отладки проржавевшей обратной связи при структурных подразделениях горадминистрации хотят сделать консультационные советы. Одновременно продолжить и встречи с горожанами: ежемесячно – в приемных ТОС (территориальное общественное самоуправление), раз в квартал – в формате «Одно окно» на площадке ресурсного центра «ДОМ ТОС».

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ИСТОЧНИК KP.RU