В Рязани раствор на дорогу клали ночью, но не для удобства автомобилистов
Информация о том, что одна из подрядных организаций применяет своеобразное ноу-хау, появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани» соцсети «ВКонтакте».
Житель улицы Энгельса областного центра записал видео о том, что глубокой ночью, в 1.30, рабочие под его окнами укладывают «непонятный раствор» прямо в лужи.
Комментаторы к этому посту приходят к однозначному выводу: ночью работы проводились именно для того, чтобы халтура не стала достоянием общественности. А одна из них иронизирует: «Для того, чтобы лучше держался».
Отметим тот факт, что ночные работы на проезжей части ряда улиц областного центра активно велись прошедшим летом. Это делалось для удобства автомобилистов, которые в подавляющем большинстве в это время спали.
В Рязани ремонтируют дороги по ночам.
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ИСТОЧНИК KP.RU