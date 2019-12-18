2019-12-18T09:50:56+03:00
Общество

В Рязани раствор на дорогу клали ночью, но не для удобства автомобилистов

Делали это, по-видимому, для того, чтобы рязанцы не увидели, что его кладут прямо в лужи
Антон ВОХЕЧ
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Информация о том, что одна из подрядных организаций применяет своеобразное ноу-хау, появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани» соцсети «ВКонтакте».

Житель улицы Энгельса областного центра записал видео о том, что глубокой ночью, в 1.30, рабочие под его окнами укладывают «непонятный раствор» прямо в лужи.

Комментаторы к этому посту приходят к однозначному выводу: ночью работы проводились именно для того, чтобы халтура не стала достоянием общественности. А одна из них иронизирует: «Для того, чтобы лучше держался».

Отметим тот факт, что ночные работы на проезжей части ряда улиц областного центра активно велись прошедшим летом. Это делалось для удобства автомобилистов, которые в подавляющем большинстве в это время спали.

В Рязани ремонтируют дороги по ночам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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