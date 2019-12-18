2019-12-18T09:11:20+03:00
Происшествия

Увлекшего детей просмотром порно рязанца упекли в тюрьму

64-летний извращенец получил пять лет за нездоровое общение с подростками
Антон КОНОВАЛОВ
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Пять лет колонии строгого режима получил 64-летний извращенец, увлекший двух 14-летних мальчиков совместным просмотром порнографии. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области, приговор по статье «Развратные действия» оглашен Пронским районным судом в конце ноября.

Подростки находились под тлетворным влиянием на протяжении трех лет. Все это время пожилой «товарищ» демонстрировал им видеозаписи соответствующего содержания, цинично разговаривал с ними на взрослые темы и даже совершал, как это описывают правоохранительные органы, «тактильные действия».

Хотя сам мужчина вину не признал, результаты опросов потерпевших, обыска в квартире и других оперативно-розыскных мероприятий позволили суду сделать вывод: он действительно совершал вменяемые преступления и тем самым развратил детей, нарушив их нормальное нравственное и физическое развитие.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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