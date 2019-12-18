2019-12-18T09:02:45+03:00
Общество

В Рязани пройдет благотворительный концерт против загрязнения воздуха

Общественники собирают средства для независимой экспертизы образцов воздуха и почвы в областном центре
Иван АНТОНОВ
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На концерте выступят люди, ратующие за экологию родного города. Фото: "Эра".На концерте выступят люди, ратующие за экологию родного города. Фото: "Эра".
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Благотворительный концерт в поддержку общественной организации «Дышим чистым» пройдет в субботу, 21 декабря, в «Точке кипения» (здание бывшего военного училища связи). Общественники собирают средства для независимой экспертизы образцов воздуха и почвы Рязани. Об этом сообщает «Экологический рязанский альянс» на своей странице «ВКонтакте».

В концерте примут участие рязанские группы и поэты.

«Задача этого мероприятия не только послушать хорошую музыку и поэзию, но и обратить внимание горожан на проблемы связанные с экологией нашего рода, а также осветить деятельность и оказать поддержку организации "Дышим чистым"», — такую цель определяют организаторы.

Начало в 18 часов.

Вход на концерт свободный, но необходимо пройти регистрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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