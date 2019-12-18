В Рязани пройдет благотворительный концерт против загрязнения воздуха
Благотворительный концерт в поддержку общественной организации «Дышим чистым» пройдет в субботу, 21 декабря, в «Точке кипения» (здание бывшего военного училища связи). Общественники собирают средства для независимой экспертизы образцов воздуха и почвы Рязани. Об этом сообщает «Экологический рязанский альянс» на своей странице «ВКонтакте».
В концерте примут участие рязанские группы и поэты.
«Задача этого мероприятия не только послушать хорошую музыку и поэзию, но и обратить внимание горожан на проблемы связанные с экологией нашего рода, а также осветить деятельность и оказать поддержку организации "Дышим чистым"», — такую цель определяют организаторы.
Начало в 18 часов.
Вход на концерт свободный, но необходимо пройти регистрацию.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Названа конкретная фирма, безотчетно загрязнявшая воздух в Рязани
Хотя думать, что главная проблема плохой экологии в ней, было бы наивно (ПОДРОБНОСТИ)
«У нас же дети!» Рязанцы вновь жалуются на мощные выбросы сероводорода
В областном центре продолжают травить людей, а власти так не могут решить проблему (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU