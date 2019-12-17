Боксер из Касимова победила на Кубке мира нефтяных стран

СЕГОДНЯ 21:00 2019-12-17T21:07:13+03:00

Дарья Абрамова оказалась мастеровитее всех в весовой категории до 57 килограммов

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XVII Кубок мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова завершился 15 декабря в Белоярске Ханты-Мансийского автономного округа. В соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из 23 стран. Об этом рассказал сайт регионального минспорта.

Воспитанница касимовской спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Дарья Абрамова победила в весовой категории до 57 килограммов. Ее тренирует Сергей Ребрик.

Как рассказал нашему изданию директор СШОР «Лидер» Олег Семенов, Даша – не коренной житель Касимова. Некоторое время назад она приехала в крупнейший райцентр Рязанской области, где нынешний ее наставник смог раскрыть все грани таланта одаренной спортсменки.

По итогам общекомандного зачета победителями стали российские боксеры. Второе место у сборной Узбекистана, Кыргызстан замкнул тройку призеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU