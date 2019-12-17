Диагноз «коклюш» подтвердился в школе Рязани

СЕГОДНЯ 19:13 2019-12-17T19:13:28+03:00

В общеобразовательном учреждении провели генеральную уборку с дезинфицирующими средствами и кварцевание помещений

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Пресс-служба администрации Рязани подтвердила информацию о том, что в средней школе №75 один из учеников заболел коклюшем. Напомним, что коклюш – острая острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является спазматический кашель. Коклюш - опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, особенно для детей младше двух лет.

По данным пресс-службы, экстренное извещение «Центра гигиены и эпидемиологии» по Рязанской области о заболевании поступило в школу в понедельник, 16 декабря. В помещениях общеобразовательного учреждения провели генеральную уборку с дезинфицирующими средствами и кварцевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU