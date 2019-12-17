Прямо перед Новым годом в Рязани закрыли еще одно кафе

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-17T16:49:40+03:00

Заказы на новогодние корпоративы здесь принимали с начала ноября. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Железнодорожный районный суд Рязани вынес решение по ООО «Панда». Заседание прошло по обращению регионального Управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Это предприятие – кафе с одноименным названием, расположенное в доме 128 по улице Островского. Специалисты Роспотребнадзора выявили здесь нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Суд рассмотрел доводы ветврачей и 11 декабря вынес решение о приостановке работы заведения. Основание: статья Административного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Кафе запрещено работать 30 дней, которые даны ему на устранение нарушений. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе райсуда, следить за исполнением его решения будут приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU