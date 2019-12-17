Прямо перед Новым годом в Рязани закрыли еще одно кафе
Железнодорожный районный суд Рязани вынес решение по ООО «Панда». Заседание прошло по обращению регионального Управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
Это предприятие – кафе с одноименным названием, расположенное в доме 128 по улице Островского. Специалисты Роспотребнадзора выявили здесь нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Суд рассмотрел доводы ветврачей и 11 декабря вынес решение о приостановке работы заведения. Основание: статья Административного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
Кафе запрещено работать 30 дней, которые даны ему на устранение нарушений. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе райсуда, следить за исполнением его решения будут приставы.
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