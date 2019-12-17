Рязанская НПК посвятила в нефтяники 23 молодых специалиста

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-17T15:57:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», организовала церемонию посвящения в нефтяники и торжественно приняла в ряды трудового коллектива 23 молодых специалиста. Это выпускники семи вузов России - Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Рязанского радиотехнического университета, Ивановского энергетического университета, Ивановского политехнического университета, Рязанского госуниверситета, Казанского энергетического университета и Российского химико-технологического университета. Сегодня молодые специалисты представляют такие специальности, как оператор технологических установок, оператор товарный, лаборант химического анализа и другие.

С напутственным словом к молодым коллегам обратился генеральный директор АО «РНПК» Алексей Демахин:

- Желаю, чтобы вы набирались опыта, следовали корпоративным ценностям предприятия и были верными традициям рязанских нефтепереработчиков.

Для молодых специалистов была подготовлена насыщенная программа с проведением тимбилдинга в формате КВН. В ходе выполнения заданий молодежи предстояло проявить творческий подход, смекалку, логику и сообразительность. Кульминация церемонии посвящения: молодые специалисты произнесли клятву на верность профессии. Они пообещали стремиться к успеху, повышать профессиональный уровень, вносить достойный вклад в укрепление нефтяной отрасли.

Фото: РНПК

Фото: РНПК

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU