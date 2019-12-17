2019-12-17T16:21:57+03:00
Происшествия

В Рязани будут судить мать, голодом заморившую младенца до смерти

Женщина пила так много, что забыла о необходимости кормить сына
Поделиться:
Уголовное дело завели по статье «умышленное причинение смерти малолетнему с особой жестокостью».Уголовное дело завели по статье «умышленное причинение смерти малолетнему с особой жестокостью».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Прокурора утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело в отношении рязанки, заморившей голодом собственного сына, сообщает пресс-служба надзорного органа.

На свет он появился в августе прошлого года. Причем это был уже пятый ребенок 36-летней женщины. По информации регионального управления Следкома, в сентябре она крепко запила, за сыном толком не следила, а в ноябре и вовсе сняла малыша с учета в детской поликлинике.

Младенца же регулярно недокармливала, 5 ноября перестала кормить совсем. Спустя два дня мальчик скончался.

Уголовное дело направлено в Октябрьский суд. «Мать» будут судить по статье «умышленное причинение смерти малолетнему с особой жестокостью».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Мать, выбросившая ребенка в мусорный бак: У меня уже есть двое детей, третий не нужен

Подробности жуткого случая ЗДЕСЬ

Чужих детей не бывает

Брошенный в мусорный бак биологической матерью новорожденный обрел отца и мать (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прямо перед Новым годом в Рязани закрыли еще одно кафе
Глава администрации поторопилась назвать арт-объект «Рязань 2020» подарком
На Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида
Рязанская НПК посвятила в нефтяники 23 молодых специалиста
В Рязани будут судить мать, голодом заморившую младенца до смерти
Эпидемия гриппа подошла к Рязани вплотную
Несогласованную рязанскую елку из противогазов отправили на Лыбедский бульвар
Экс-чиновнику из Рязанской области за взятку присудили огромный штраф
Запустив квадрокоптер в центре города, рязанец попал на крупный штраф
Следователи внесли представление главе администрации Рязани
В ДТП в Рязанском районе пострадали семь человек
«Ростелеком» назван лучшим в Рязани предприятием в сфере телекоммуникаций
Рязанские чиновники просят сообщать об охотниках-браконьерах
Житель Касимовского района отсудил у коммунальщиков ущерб от ДТП
На рязанской дороге в одном ДТП столкнулись четыре автомобиля
В воздухе Рязани зафиксировали превышение уровня диоксида азота
Ушел из жизни известный рязанский бизнесмен
Россельхознадзор повторно проверил сасовский молокозавод
После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку
Рязанцам рассказали, как выбрать безопасные и вкусные мандарины
Рождаемость упала — пособия выросли. Рязанским мамам стали на 7% платить больше
Росгвардейцы спасли рязанца, повисшего на пятом этаже
За счет пристроек к детсадам Рязани в них появится еще 1,5 тысячи мест
Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний