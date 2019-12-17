В Рязани будут судить мать, голодом заморившую младенца до смерти

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-17T16:21:57+03:00

Женщина пила так много, что забыла о необходимости кормить сына

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Прокурора утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело в отношении рязанки, заморившей голодом собственного сына, сообщает пресс-служба надзорного органа.

На свет он появился в августе прошлого года. Причем это был уже пятый ребенок 36-летней женщины. По информации регионального управления Следкома, в сентябре она крепко запила, за сыном толком не следила, а в ноябре и вовсе сняла малыша с учета в детской поликлинике.

Младенца же регулярно недокармливала, 5 ноября перестала кормить совсем. Спустя два дня мальчик скончался.

Уголовное дело направлено в Октябрьский суд. «Мать» будут судить по статье «умышленное причинение смерти малолетнему с особой жестокостью».

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ИСТОЧНИК KP.RU