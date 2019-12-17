Эпидемия гриппа подошла к Рязани вплотную

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-17T16:13:58+03:00

Среди детей в возрасте от 3 до 6 лет ситуация пока поспокойнее. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор опубликовал результаты очередного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам недели – с 9 по 15 декабря – эпидемический порог в целом по области не превышен: до него осталось почти 13% (при расчетах показателя берется доля заболевших на определенное число жителей).

А вот Рязань уже взошла на этот порог, сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства. Три четверти заболевших – дети. Среди школьников, кстати, эпидпорог уже превышен на 26%. С малышами (в возрастной группе 3-6 лет) ситуация пока поспокойнее.

– Наблюдается преимущественная циркуляция вирусов не гриппозной этиологии: адено-, РС-вирусы, риновирусы и вирусы парагрриппа, – уточнили специалисты.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

С декабря по февраль люди начинают дружно болеть и заражать друг друга

Основной путь проникновения вирусов в организм – слизистые носа, глаз, рта. Врачи дали 7 советов, которые помогут не разболеться (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU