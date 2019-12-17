В ДТП в Рязанском районе пострадали семь человек

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-17T12:11:13+03:00

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Во вторник, 17 декабря, около девяти часов утра в Рязанском районе на дороге Рязань – Спасск-Рязанский (участок между Мурмино и Семкино) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 38-летний рязанец, управляя иномаркой Mitsubishi Lancer, не справился с автомобилем и врезался в универсал Lada Largus, которым управлял 63-летний житель Рязанской области. Известно, что первая машина двигалась со стороны Семкино, вторая – со стороны Мурмино.

Пресс-служба ГИБДД отмечает, что в результате автоаварии пострадали семь человек. По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП.

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Полиция опубликовало официальную информацию о жуткой аварии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU