«Ростелеком» назван лучшим в Рязани предприятием в сфере телекоммуникаций

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-17T12:06:11+03:00

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Рязанский филиал ПАО «Ростелеком» победил в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» в сфере информационных и телекоммуникационных технологий по итогам работы в 2018 году. Награждение состоялось 13 декабря в здании правительства, где глава региона Николай Любимов наградил цифрового провайдера и еще около 90 предприятий. Конкурс организован Правительством Рязанской области и Союзом «Рязанская торгово-промышленная палата».

Основная цель проведения конкурса – стимулирование предприятий и организаций Рязанской области на повышение эффективности производства, привлечение внимания потенциальных инвесторов, распространение передового опыта управления производством. В числе победителей как крупные производства, так и предприятия малого и среднего бизнеса, успешно реализующие важнейшие проекты в сфере промышленности, ОПК, фармацевтики, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, торговле, транспорте, сфере услуг, народно-художественных промыслов.

— Признание «Ростелекома» лучшим предприятием региона в сфере телекоммуникаций – предмет нашей гордости, — считает заместитель директора Рязанского филиала ПАО «Ростелеком - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Надежда Штрыкова. — Специалисты компании прилагают все усилия, чтобы отвечать на возрастающие запросы и потребности пользователей, а также обеспечивать их качественными телеком-услугами. Победа в номинации особенно важна для компании, так как наши успехи привлекают внимание деловых партнеров. Конечно, это большая ответственность: планку снижать нельзя. Поэтому для нас это стимул развиваться дальше. Уверена, что результат этого года будет таким же успешным.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU