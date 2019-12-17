Житель Касимовского района отсудил у коммунальщиков ущерб от ДТП

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-17T12:08:43+03:00

Его машина попала колесом в открытый люк

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Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию ООО «КВИН» на решение Касимовского райсуда. Тяжба идет по иску о взыскании материального ущерба, сообщает пресс-служба облсуда.

В сентябре прошлого года в Елатьме при съезде на обочину автомобиль истца правым передним колесом угодил в открытый люк. Машину в итоге пришлось ремонтировать. Позже ее владелец пошел в суд.

Колодец принадлежит Елатомскому городскому поселению, но обслуживает его ООО «КВИН» – это прописано в договоре аренды между муниципалитетом и коммунальным предприятием. Соответственно за исправность и безопасность объекта отвечает арендатор.

Районным суд удовлетворил требования истца, обязав «КВИН» возместить материальный ущерб и судебные расходы. Общая сумма – свыше 70 тысяч рублей.

Коммунальщики с таким решением не согласились и обратились в облсуд, однако последний оставил решение райсуда без изменений.

Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU