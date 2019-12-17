На рязанской дороге в одном ДТП столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-17T10:59:23+03:00

Друг друга они нашли на улице Кузнецкой города Рыбное

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16 декабря около 7.30 утра в Рыбном произошло ДТП. Авария случилась на улице Кузнецкой, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительной информации, столкнулись Volkswagen Tiguan и «УАЗ». Последний врезался в Opel Astra, ехавший за ним, а Volkswagen в этот момент отбросило на Renault Logan.

В результате ДТП пострадали два человека – 38-летняя женщина, управлявшая Opel и 51-летняя пассажирка «УАЗ». Обе обращались за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Это была единственная авария с пострадавшими за минувшие сутки. Кроме нее в регионе произошло 30 ДТП, в которых повреждены автомобили. Инспекторы задержали 7 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU