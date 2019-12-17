На рязанской дороге в одном ДТП столкнулись четыре автомобиля
16 декабря около 7.30 утра в Рыбном произошло ДТП. Авария случилась на улице Кузнецкой, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
По предварительной информации, столкнулись Volkswagen Tiguan и «УАЗ». Последний врезался в Opel Astra, ехавший за ним, а Volkswagen в этот момент отбросило на Renault Logan.
В результате ДТП пострадали два человека – 38-летняя женщина, управлявшая Opel и 51-летняя пассажирка «УАЗ». Обе обращались за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Это была единственная авария с пострадавшими за минувшие сутки. Кроме нее в регионе произошло 30 ДТП, в которых повреждены автомобили. Инспекторы задержали 7 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU