Ушел из жизни известный рязанский бизнесмен

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-17T09:09:06+03:00

Эдуард Гвоздинский – владелец нескольких кафе – скончался на 48 году жизни

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На 48-ом году жизни скончался известный рязанский бизнесмен Эдуард Гвоздинский, сообщает ИА «7 новостей». Причина смерти не называется.

По предварительным данным, предприниматель в последнее время серьезно болел, были проблемы с горлом.

Гвоздинский был владельцем нескольких заведений общепита — кафе Лесное в поселке Солотча, «Как у мамы» и «12 месяцев».

По данным ИА, Эдуард Гвоздинский окончился училище связи, затем женился на девушке из Рязани, остался здесь жить.

Подробности скоро на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU