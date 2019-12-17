Россельхознадзор повторно проверил сасовский молокозавод

СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-17T07:06:38+03:00

Внеплановая проверка должна была показать, устранили ли на предприятии выявленные ранее нарушения

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Рязанский Россельхознадзор провел повторную внеплановую проверку предприятия «Сасовомолоко». Еще в сентябре инспекторы управления побывали на молокозаводе и нашли многочисленные нарушения:

- поверхности полов, стен в производственных помещениях местами имели сколы плитки, бетона, частично цементированы;

- часть оборудования, металлические лестницы, эстакада, трубы в производственных цехах, металлические двери в холодильную камеру были подвергнуты коррозии и ржавчине;

- в приемно-аппаратном цехе над емкостью для молока отсутствовала крышка, что создавало опасность попадания посторонних частиц в молоко.

По итогам проверки организацию привлекли к административной ответственности с выдачей предписания об устранении нарушений.

В декабре, во время повторной внеплановой проверки, специалисты Россельхознадзора установили, что молокозавод устранил все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU