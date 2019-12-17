Россельхознадзор повторно проверил сасовский молокозавод
Рязанский Россельхознадзор провел повторную внеплановую проверку предприятия «Сасовомолоко». Еще в сентябре инспекторы управления побывали на молокозаводе и нашли многочисленные нарушения:
- поверхности полов, стен в производственных помещениях местами имели сколы плитки, бетона, частично цементированы;
- часть оборудования, металлические лестницы, эстакада, трубы в производственных цехах, металлические двери в холодильную камеру были подвергнуты коррозии и ржавчине;
- в приемно-аппаратном цехе над емкостью для молока отсутствовала крышка, что создавало опасность попадания посторонних частиц в молоко.
По итогам проверки организацию привлекли к административной ответственности с выдачей предписания об устранении нарушений.
В декабре, во время повторной внеплановой проверки, специалисты Россельхознадзора установили, что молокозавод устранил все нарушения.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Лаборатория «Роскачества» искала фальсификат в Рязани
Московские эксперты проверяли молоко и хлеб нескольких производителей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU