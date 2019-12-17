После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку
С 9 января в районе дома №12 по улице МОГЭС власти планируют запретить остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба городской администрации. На указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Администрация Рязани просит всех автомобилистов принять эту информацию к сведению и быть внимательными на дорогах. Отмечается, что парковку запретят для «обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения аварийной ситуации и беспрепятственного проезда автомобилей».
Кстати, в доме №12 расположены РЭК (Региональная энергетическая комиссия) и «Рязаньэнерго».
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ИСТОЧНИК KP.RU