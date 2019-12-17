2019-12-17T06:38:26+03:00
Общество

После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку

У здания РЭК на улице МОГЭС нельзя будет оставлять автомобили. Говорят, все делают для безопасности дорожного движения
Яков РЫКОВ
Поделиться:
После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку автомобилей.После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку автомобилей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 9 января в районе дома №12 по улице МОГЭС власти планируют запретить остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба городской администрации. На указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Администрация Рязани просит всех автомобилистов принять эту информацию к сведению и быть внимательными на дорогах. Отмечается, что парковку запретят для «обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения аварийной ситуации и беспрепятственного проезда автомобилей».

Кстати, в доме №12 расположены РЭК (Региональная энергетическая комиссия) и «Рязаньэнерго».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У рязанского Лесопарка с 31 декабря запретят парковку

По словам администрации города, это сделано в целях безопасности и удобства (подробнее).

В Рязани использовали парадоксальный метод строительства парковки

Подрядчик заасфальтировал сначала лишь одну полосу, затем другую – но на середине сэкономил. Бордюров тоже нет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхознадзор повторно проверил сасовский молокозавод
После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку
Рязанцам рассказали, как выбрать безопасные и вкусные мандарины
Рождаемость упала — пособия выросли. Рязанским мамам стали на 7% платить больше
Росгвардейцы спасли рязанца, повисшего на пятом этаже
За счет пристроек к детсадам Рязани в них появится еще 1,5 тысячи мест
Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний
В Рязани - новогодней столице - демонтировали елку из противогазов
Рязанские красавицы стали чемпионками мира по бодибилдингу
Школу для Кального могут построить на месте интерната
Рязанскую НПК наградили за развитие социального партнерства
Из-за аварии 29 домов в Рязани останутся без тепла
В Рязани несколько школьников отравились снюсами
В Рязанской области открыли линию по производству контейнеров для анализов
СК возбудил уголовное дело о «слепой» проверке рязанских дорог
Благодаря тестам в Рязани среди школьников нашли 13 наркоманов
Перед Новым годом в Рязани пройдет подряд 4 ярмарки выходного дня
В Рязани установили елку из противогазов
Елочные базары заработали в трех точках Рязани
В Рязань прибыла рекордно длинная гирлянда
Погибшим в ДТП на Южной окружной Рязани супругам было по 86 лет
Спасаясь от пьяного мужа, рязанка выпрыгнула из окна
«Слышавший голоса» рязанец получил права по поддельной справке
Под Рязанью заложили камень в основание еще одного храма
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
В Рязани юристы попыталась отсудить у клиента 400 тысяч рублей
В сгоревшем доме под Рязанью обнаружили труп мужчины