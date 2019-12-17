СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-17T06:38:26+03:00

После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У здания РЭК на улице МОГЭС нельзя будет оставлять автомобили. Говорят, все делают для безопасности дорожного движения

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С 9 января в районе дома №12 по улице МОГЭС власти планируют запретить остановку и стоянку автомобилей, сообщает пресс-служба городской администрации. На указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Администрация Рязани просит всех автомобилистов принять эту информацию к сведению и быть внимательными на дорогах. Отмечается, что парковку запретят для «обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения аварийной ситуации и беспрепятственного проезда автомобилей».

Кстати, в доме №12 расположены РЭК (Региональная энергетическая комиссия) и «Рязаньэнерго».

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ИСТОЧНИК KP.RU