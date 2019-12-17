Рязанцам рассказали, как выбрать безопасные и вкусные мандарины

СЕГОДНЯ 06:07 2019-12-17T06:07:42+03:00

Покупателя на рынках и в супермаркетах могут подстерегать опасности в виде личинок плодовой мухи и химических препаратов

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Накануне новогодних праздников рязанский Россельхознадзор рассказал, как выбрать вкусные и безопасные для здоровья мандарины.

По словам специалистов, на кожуре мандаринов не должно быть белого налета. Если фрукт липкий или на кожуре видны зеленые прожилки — такие фрукты покупать не следует. Кроме того, восковой блеск кожуры говорит на обработку мандаринов фунгицидами (химические вещества для борьбы с грибковыми заболеваниями — Ред.).

«От природы кожура должна быть немного шершавой. Если взять мандарин в руки, а он мягкий, мокрый, а при нажатии остается вмятина, которая не исчезает – значит, фрукт переморожен», — говорится в сообщении.

Но самая главная опасность покупателя может подстерегать в виде личинок средиземноморской плодовой мухи, поэтому если на кожуре видны следы гниения, черные точки, плесень, то значит фрукт заражен насекомыми.

Ну и самое важное, мандарины должны пахнуть мандаринами, иметь ярко выраженный аромат.

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ИСТОЧНИК KP.RU