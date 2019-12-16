2019-12-16T17:09:07+03:00
Общество

Рязанскую НПК наградили за развитие социального партнерства

В текущем году объем инвестиций предприятия в социальные программы составил более 283 миллионов рублей
Павел АВЕРИН
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РНПК стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.РНПК стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», стала призером регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась в правительстве Рязанской области 16 декабря.

АО «РНПК» реализует политику социальной ответственности бизнеса. Взаимоотношения между работниками и работодателем построены на принципе социального партнерства. При этом интересы всех категорий, работающих в РНПК, находятся в зоне ответственности профсоюзного комитета, мнение которого учитывается при решении любых трудовых вопросов.

Особо подчеркнем, что в 2019 году объем инвестиций в социальные программы составил более 283 миллионов рублей. В них входят расходы на медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, отчисления в негосударственный пенсионный фонд, жилищную программу, профессиональное развитие работников.

Социальный пакет АО «РНПК» ориентирован на поддержание здоровья и благополучие работников и членов их семей, поддержку в трудных жизненных ситуациях. Предприятие уделяет внимание плановым обследованиям и профилактике заболеваний членов трудового коллектива. Помимо обязательных медосмотров, проводится регулярная диспансеризация, проходят Дни здоровья, акции «Здоровое сердце». С целью социальной защиты пенсионеров, посвятивших себя заводу, предусмотрена система негосударственного пенсионного обеспечения: около четырехсот бывших работников завода ежемесячно получают дополнительную корпоративную пенсию.

Наталия Балась: В РНПК взаимоотношения руководства и работников построены на принципе социального партнерства. Фото: Павел АВЕРИН

Наталия Балась: В РНПК взаимоотношения руководства и работников построены на принципе социального партнерства.Фото: Павел АВЕРИН

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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