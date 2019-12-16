Из-за аварии 29 домов в Рязани останутся без тепла
Во время планового обхода тепловых сетей, сотрудники РМПТС обнаружили повреждение магистрального трубопровода недалеко от перекрестка улиц Трудовая и Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
«Чтобы не допустить аварийной ситуации, специалисты приступают к работам по устранению повреждения. В течение часа они разроют участок, чтобы определить объем работ и сроки их выполнения», — говорится в сообщении чиновников.
По информации властей, от тепла временно отключат 29 домов, от горячей воды — 11 домов и школа №41.
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ИСТОЧНИК KP.RU