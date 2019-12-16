2019-12-16T16:16:00+03:00
Общество

В Рязанской области открыли линию по производству контейнеров для анализов

Открытие предприятия посетил инвестор из Тайваня господин Ли Тьен Вонг
Константин МОГИЛИН
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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ООО «Ряжский завод медицинских изделий» будет изготавливать контейнеры для сбора биоматериала. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Новое производство разместилось на площади 1000 квадратных метров. Здесь создается 15 рабочих мест.

С начала 2020 года на четырех станках планируется выпускать до 2 млн. контейнеров в месяц. По словам директора предприятия Александра Оводова, в дальнейшем ассортимент расширится.

На открытие линии, которое состоялось 12 декабря, приехал инвестор из Тайваня Ли Тьен Вонг. В знак благодарности глава администрации Ряжского района Андрей Насонов подарил гостю «Ряжскую энциклопедию».

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

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