В Рязанской области открыли линию по производству контейнеров для анализов
ООО «Ряжский завод медицинских изделий» будет изготавливать контейнеры для сбора биоматериала. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Новое производство разместилось на площади 1000 квадратных метров. Здесь создается 15 рабочих мест.
С начала 2020 года на четырех станках планируется выпускать до 2 млн. контейнеров в месяц. По словам директора предприятия Александра Оводова, в дальнейшем ассортимент расширится.
На открытие линии, которое состоялось 12 декабря, приехал инвестор из Тайваня Ли Тьен Вонг. В знак благодарности глава администрации Ряжского района Андрей Насонов подарил гостю «Ряжскую энциклопедию».
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU