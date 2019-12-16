СК возбудил уголовное дело о «слепой» проверке рязанских дорог
Следственный комитет считает незаконной приемку работ по обследованию дорог общего пользования в Рязанской области в августе-октябре 2018 года. Оказалось, что региональный минтранс не увидел явных нарушений при фиксации дефектов покрытия проезжей части, расчете глубины колеи и т.д.
Кроме того, дорожная лаборатория подрядчика не имела метрологической поверки, а внесенные сведения в базу заказчика сведения не позволяли идентифицировать конкретные участки дорог.
Правоохранительные органы усмотрели в действиях чиновников признаки халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), оценив ущерб бюджету в 4 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU