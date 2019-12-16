2019-12-16T12:46:43+03:00
Общество

В Рязань прибыла рекордно длинная гирлянда

Километровое украшение создали школьники со всей страны
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.
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В Москве завершился Зимний фестиваль Российского движения школьников. Его участники на этот раз установили рекорд – соорудили самую длинную в России бумажную гирлянду, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Эта гирлянда – символ Зимнего фестиваля РДШ и на этот раз длина изделия достигла рекордных 1100 метров с хвостиком (+65 см). До этого максимальный размер был почти вдвое меньше нынешнего (650 метров).

Украшение, созданное тысячью школьников со всей страны, решили отправить в «Новогоднюю столицу России-2020», то есть Рязань.

Где именно в нашем городе разместят это бумажное чудо, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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