«Слышавший голоса» рязанец получил права по поддельной справке

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-16T11:26:36+03:00

С органическим расстройством личности он стоит на учете врача-психиатра, но ГИБДД показал, что здоров

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В Рязанской области мужчина с органическим расстройством личности и хроническим алкоголизмом попытался получить права на управление легковыми автомобилями по поддельной медицинской справке. Хоть от ГИБДД факт наличия противопоказаний ускользнул, последующая проверка прокуратуры стала основанием для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает правоохранительный орган, который инициировал расследование, стоящий на учете у врача-психиатра гражданин помимо всего прочего обращался к медикам из-за «интоксикационного психоза с синдромом вербального галлюциноза». Проще говоря, он «слышал голоса» под действием неких веществ.

За использование заведомо подложного документа мужчине грозят принудительные работы, ограничение или лишение свободы. Кроме того, прокуратура через суд потребовала признать недействительным выданное ему водительское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU