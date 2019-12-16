2019-12-16T09:46:23+03:00
Общество

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Предельно внимательными стоит быть и пешеходам, и водителям
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение синоптиков регионального Гидрометцентра.

Метеорологи сообщают: в понедельник, 16 декабря, нас ждет мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья.

Отдельно синоптики указывают на гололед, в отдельных районах ожидается туман.

По предварительному прогнозу на 17 и 18 декабря, во вторник и среду мокрый снег сменится на дождь, при этом температура за сутки будет систематически переходить 0ºС и на дорогах сохранится гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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