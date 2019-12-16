В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
Предельно внимательными стоит быть и пешеходам, и водителям
Фото: Архив "КП".
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение синоптиков регионального Гидрометцентра.
Метеорологи сообщают: в понедельник, 16 декабря, нас ждет мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья.
Отдельно синоптики указывают на гололед, в отдельных районах ожидается туман.
По предварительному прогнозу на 17 и 18 декабря, во вторник и среду мокрый снег сменится на дождь, при этом температура за сутки будет систематически переходить 0ºС и на дорогах сохранится гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU