В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-16T09:46:23+03:00

Предельно внимательными стоит быть и пешеходам, и водителям

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение синоптиков регионального Гидрометцентра.

Метеорологи сообщают: в понедельник, 16 декабря, нас ждет мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья.

Отдельно синоптики указывают на гололед, в отдельных районах ожидается туман.

По предварительному прогнозу на 17 и 18 декабря, во вторник и среду мокрый снег сменится на дождь, при этом температура за сутки будет систематически переходить 0ºС и на дорогах сохранится гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU