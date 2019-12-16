2019-12-16T09:34:16+03:00
Общество

В Рязани юристы попыталась отсудить у клиента 400 тысяч рублей

Они рассчитывали на 5% от суммы, взысканной по составленной с их помощью претензии
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани облсуд поставил точку в разбирательстве между ООО «Прио-Аудит» и одним из клиентов. Аудиторско-консалтинговая компания, как она себя позиционирует, помогла составить претензию о взыскании более 8 миллионов рублей по договору займа, но за это потребовала бонус – 5% от этой суммы.

В итоге заказчик оплатил только юридические услуги, а те самые 400 тысяч рублей оставил при себе. «Прио-Аудит», в свою очередь, подал в суд, указывая на договор: там действительно был пункт о выплате бонуса.

Однако и первая, и апелляционная инстанция встали на сторону клиента. Из решений следует, что «гонорар успеха» не находился в зависимости от совершенных исполнителем действий, а потому противоречил положениям Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, юристы не только не получили денег, но и вынуждены были оплатить за ответчика судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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