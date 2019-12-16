2019-12-16T08:04:24+03:00
Происшествия

В сгоревшем доме под Рязанью обнаружили труп мужчины

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека в Рыбновском районе
Яков РЫКОВ
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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
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Воскресным днем 15 декабря в МЧС поступила информация о пожаре в селе Козловка Рыбновского района, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате возгорания уничтожен жилой деревянный дом. На пожаре погиб мужчина.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. Кроме того, Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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