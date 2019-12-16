В сгоревшем доме под Рязанью обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-16T08:04:24+03:00

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека в Рыбновском районе

Изменить размер текста: A A

Воскресным днем 15 декабря в МЧС поступила информация о пожаре в селе Козловка Рыбновского района, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате возгорания уничтожен жилой деревянный дом. На пожаре погиб мужчина.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. Кроме того, Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью из реки достали труп очередного рыбака

Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося и проводит проверку (подробнее).

На пожаре в Рязанской области погиб мужчина

Огонь охватил постройки в Юште вечером 14 декабря (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU