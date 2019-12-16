2019-12-16T07:11:34+03:00
Звезды

Рэпер ST перед концертом в Рязани попил чаю в Константинове

Музыкант Александр Степанов посетил музей-заповедник Сергея Есенина
Яков РЫКОВ
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Рэпер ST перед концертом в Рязани попил чаю в Константинове.Рэпер ST перед концертом в Рязани попил чаю в Константинове.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, побывал в есенинском музее в селе Константиново и сфотографировался на фоне стены, где висит «Похвальный лист», полученный Сергеем Есениным после окончания школы в 1909 году.

«Мы приехали, когда уже стемнело, да и билеты купили только на посещение самого дома. А когда нам это объяснили, то кассы уже закрылись. Но сам дом посетили, погулять успели, да и чай вкусный попили», — говорится в сообщении артиста.

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ST в Константинове
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Напомним, 14 декабря в Рязани прошел фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань». Участвовали в нем около 30 сильнейших сноубордистов страны. Хэдлайнером фестиваля выступил рэпер ST, тот самый, что написал и подарил песню «Мало половин» Ольге Бузовой (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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