2019-12-16T06:18:48+03:00
Общество

Ноги не помещаются: рязанцу продали билеты в цирк на места, где невозможно сидеть

Руководство учреждения опровергнуло эту информацию и сообщило, что все в порядке. Что касается фотографии рязанца, то это ошибка строителей
Яков РЫКОВ
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Такое фото прислал рязанец. Фото: rzn_life.Такое фото прислал рязанец. Фото: rzn_life.
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Рязанцу продали билеты в цирк, где невозможно сесть. Фотографии в паблике RZN LIFE выложил Сергей Иванов.

«Никогда не покупайте билеты в Цирк на эти места! У кого хватило ума так поставить кресла? Там ребенок не смог сесть. Ноги даже не помещаются», — говорится в сообщении.

Руководство рязанского цирка оперативно прокомментировало пост и сообщило, что места, которые были в билетах Сергея Иванова, присутствуют в зале, они исправны и места для ног достаточно. Что касается фотографии, то это [места] «ошибка строителей, их никогда не было в продаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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