Ноги не помещаются: рязанцу продали билеты в цирк на места, где невозможно сидеть
Рязанцу продали билеты в цирк, где невозможно сесть. Фотографии в паблике RZN LIFE выложил Сергей Иванов.
«Никогда не покупайте билеты в Цирк на эти места! У кого хватило ума так поставить кресла? Там ребенок не смог сесть. Ноги даже не помещаются», — говорится в сообщении.
Руководство рязанского цирка оперативно прокомментировало пост и сообщило, что места, которые были в билетах Сергея Иванова, присутствуют в зале, они исправны и места для ног достаточно. Что касается фотографии, то это [места] «ошибка строителей, их никогда не было в продаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU