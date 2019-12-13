Захаровский молзавод мухлевал с датами производства

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-13T16:50:57+03:00

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Россельхознадзор нашел ряд нарушений на «Захаровском молочном заводе». Проверка проводилась еще летом, однако последовавшее затем разбирательство в арбитраже завершилось только теперь.

Как сообщает пресс-служба управления по Рязанской и Тамбовской областям, инспекторы обратили внимание на обезличенную (без маркировки) продукцию общим весом почти 10 килограммов, которая хранилась на предприятии. На твороге и масле стояла еще не наступившая дата производства, что напрямую отражалось на безопасности этой «молочки». Кроме того, не соблюдались условия хранения творога - он находился в помещении без холодильного оборудования.

Молзавод хотели оштрафовать на 100 тысяч рублей, однако на первый раз он отделался предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU