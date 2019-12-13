Аркадий Фомин решил проблему начисления налога на льготу

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-13T14:47:30+03:00

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12 декабря в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин встретился с многодетными родителями. Он рассказал об итоге работы по их обращению: был начислен налог на доход для физических лиц на льготу, представленную муниципалитетом, — 50% от стоимости за содержание ребенка в детском саду для многодетных семей и 100% для малоимущих. Сумма налога составила более 1500 рублей.

— В общественную приемную партии поступило обращение от «Союза многодетных семей». Мы взяли эту ситуацию на контроль, провели рабочие совещания вместе с представителями городской администрации, налоговыми органами, юристами. И пришли к мнению, что эта плата является неверной, — рассказал Аркадий Фомин.

Он добавил, что в Минфине России подтвердили, что частичное или полное освобождение от родительской платы не облагается налогом на доходы.

В ходе встречи многодетные родители также смогли задать все интересующие вопросы руководителю управления федеральной налоговой службы России по Рязанской области Вячеславу Морозову и руководителю управления образования и молодежной политики администрации Рязани Дмитрию Донскову.

Вячеслав Морозов заявил, что данный инцидент в настоящее время решен. «Уже проводится перерасчет, выплаты будут произведены в приоритетном порядке», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Донскова, со всех учреждений дошкольного образования произведен сбор информации о физических лицах, в отношении которых представлены справки по форме 2-НДФЛ за 2018 год с признаком 2.

— Все уточненные справки направлены в налоговое ведомство 27 ноября 2019 года, — сказал он.

Представитель налогового ведомства сообщил, что дошкольными образовательными учреждениями были направлены в адрес налоговых органов 1900 справок на общую сумму 2,2 млн рублей. В настоящее время поступило более 1200 уточненных справок. Соответственно, по ним по всем сделаны перерасчеты — на 1,3 млн рублей.

— В том случае, если рязанцы оплатили данный налог, им необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, чтобы осуществить возврат оплаченных денежных средств. То есть написать заявление, указать реквизиты своего банковского счета, — рассказал специалист налогового управления.

Представители «Союза многодетных семей» поблагодарили секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина и руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Татьяну Панфилову за оперативное решение проблемы, с которой они столкнулись.

— Мы знаем, что такая льгота для многодетных семей — 50% от стоимости за содержание ребенка в детском саду — распространяется только на Рязань и несколько муниципалитетов. Нельзя ли сделать, чтобы этой льготой могли воспользоваться многодетные всей области? — поинтересовалась представитель «Союза многодетных семей» Елена Коновалова.

Аркадий Фомин отметил, что это важный вопрос и его необходимо решать.

— Это приоритетный вопрос. Мы планируем в ближайшее время встречу с председателями представительных органов местного самоуправления и обязательно поднимем эту тему, — заверил лидер рязанских единороссов.

Кроме того, было решено провести еще одну тематическую встречу многодетных родителей с представителями налоговой инспекции по вопросам налогообложения.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU