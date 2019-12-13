2019-12-13T11:21:54+03:00
Недвижимость

Осталось три участка в готовом коттеджном поселке «Сказка в лесу» Алеканово

«Мармакс» предлагает не только возможность приобретения участков, но и строительство домов по индивидуальному проекту
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Фото: компания "Мармакс".Фото: компания "Мармакс".
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Строительная группа «Мармакс» рассказала, что в готовом коттеджном поселке «Сказка в лесу» Алеканово осталось всего три участка.

«Сказка в лесу» — готовый коттеджный поселок в 12 минутах от города, рядом с лесом.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

— Поселок полностью готов для проживания: проведены подземные коммуникации, проложены асфальтированные дороги, обустроена детская площадка и зона «Work-Out», — сообщают в компании. — Здесь уже живут семьи, кто-то активно обустраивает свои участки, а кто-то только начинает процесс строительства.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Девелопер предлагает не только возможность приобретения участков, но и строительство домов по индивидуальному проекту. Компания может предложить несколько вариантов проектов и реализовать их.

— Наслаждайтесь хвойным запахом в вашем уютном дворе, пением птиц и ощутите уединение. Загородный дом — это особый ритм жизни, особое природное окружение и особое качество жизни. Вы можете приобрести участок для себя или любимым родителям по привлекательным ценам, — отметили в пресс-центре.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Давно мечтаете о собственном доме в экологически чистом районе? Тогда самое время. На последние участки площадью 8, 10 и 12 соток от «Мармакс» действуют выгодные специальные предложения.

Подробнее об условиях покупки участков вы можете узнать по телефону: (4912) 500-005.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Осталось три участка в готовом коттеджном поселке «Сказка в лесу» Алеканово
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